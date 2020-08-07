الوطنية للصحافة: غرفة متابعة انتخابات الشيوخ في حالة انعقاد دائم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أن غرفة المتابعة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة يومي ٩ و ١٠ اغسطس لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، ويومي ١١ و ١٢ أغسطس للتصويت في الداخل.

وأعلنت في بيان لها، الخميس، عن حرصها الشديد على تسهيل قيام الصحفيين بتغطية العملية الانتخابية وإجراءات التصويت وحل المشكلات التي قد تواجههم، ودعت الغرفة الصحفيين المكلفين بمتابعة الانتخابات بالتواصل المباشر معها، لتذليل العقبات التي قد تحول دون القيام بدورهم، وتتولى الغرفة رصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية خلال فترة الانتخابات .

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة متابعة من أعضائها، خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد مختار وعضوية كلاً من وليد عبد العزيز، ودكتورة فاطمة سيد أحمد، ومروة السيسي أمين عام الهيئة .