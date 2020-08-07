الزراعة: ضبط 4 أطنان فسيخ ورنجة وبطارخ فاسدة بمحافظة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث تموين بالإسكندرية، في بيان لها، الخميس، ضبط حوالي 4 أطنان، و190 كجم من الفسيخ والرنجة والبطارخ الفاسدة بأحد المصانع ببرج العرب بالمدينة الصناعية.

وأوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري بالاسكندرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المصنع، حيث تم عمل محضر بالواقعة، والتحفظ على الكمية بالمصنع لحين صدور قرار النيابة.