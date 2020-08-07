مصر | النائب العام يباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بالمحلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائب العام يباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بالمحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت «النيابة العامة» إخطارًا أمس الخميس بانهيار عقار قديم مكون من خمسة طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية؛ حيث انتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، وقد استخرجت ثلاثة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها «النيابة العامة»، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.

كما ضبطت «النيابة العامة» ملف العقار المنهار وقرارات الترخيص والترميم وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها، كما تحصر «النيابة العامة» المتضررين من الحادث وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة، وقد أمرت «النيابة العامة» بتشكل لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.