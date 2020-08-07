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أخبار مصر | شاهد.. فنانون عرب يهدون المستشار تركي آل الشيخ أغنية تحمل اسمه بعيد ميلاده

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. فنانون عرب يهدون المستشار تركي آل الشيخ أغنية تحمل اسمه بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى بعض الفنانين العرب المستشار تركي آل الشيخ، أغنية تحمل اسم "تركي الإبداع"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

 

ومن الجدير بالذكر أن الأغنية غناء المطربة داليا مبارك، وتأليف علي الخوار، ومن ألحان فايز السعيد، وإخراج المخرج بسام الترك.

 

وتعني الأغنية، إبداع المستشار تركي ال الشيخ في عمله، وظهرت مقاطع فيها من موسم الرياض.

 

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ومن المعروف أن المستشار تركي، قد حقق نجاحا كبيرا في موسم الرياض بالسعودية من حيث الأفكار وعدد الزائرين.

وإليكم بعض من كلمات الأغنية:

إبداع في حب الوطن.. وإبداع في إبداعه

وشرع يبحر بالوفا في بحر حب شراعه

مهما يا بوناصر وصفنا بالقصايد شخصك

تبقى الحروف مقصرة.. واوصافنا طماعة

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الكلمات الدلائليه
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