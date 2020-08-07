شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار داخل مبنى من 8 طوابق فى منطقة إيلات بإسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر عدد من المواقع الإسرائيلية، أن انفجاراً وقع، مساء أمس الخميس، فى مبنى مكون من ثمانية طوابق فى مدينة إيلات، مما تسبب فى اندلاع حريق بالمبنى والتى هرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى وجود عالقين فى المبنى الذى تعرض للانفجار.