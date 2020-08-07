شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 4 جثث جديدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بالمحلة لترتفع الحصيلة لـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الإنقاذ البرى منذ قليل فى استخراج الجثة الثامنة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الرجبي بالمحلة الكبرى بمحافظه الغربية ونقلها لمشرحة مستشفي المحلة العام.

كانت قوات الإنقاذ قد انتشلت جثث 4 ضحايا من أسفل أنقاض المنزل المنهار، لأم وطفليها وشخص أخر وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى المحلة العام.

فيما تواصل قوات الإنقاذ البري جهودها للبحث عن باقي الضحايا من أسفل الأنقاض، في الوقت الذى تم إنقاذ شخصين من السكان ونقلهما إلى المستشفى.

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من ناحية أخرى، تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، يرافقه السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة المحلة، أعمال رفع أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الرجبى بالمحلة الكبرى، للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار منزل مكون من 5 طوابق.

وأمر محافظ الغربية بفرض كردون أمنى حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار، كما كلف وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ المستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وشدد على سرعة فتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الأسر المتضررة، وصرف الإعانات العاجلة لتلك الأسر.

وكلف المحافظ رئيس مدينة المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة، ومازل البحث جارى عن المصابين تحت الأنقاض.