شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقدم طلاب الثانوية الأزهرية لكلية الشرطة هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق لطلاب الثانوية الأزهرية لهذا العام 2020 التقديم بكلية الشرطة حتى 20 أغسطس الجاري، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت https://www.moi.gov.eg)،

ويقدم ”الخليج 365” شرحاً مبسطاً لكيفية التقديم في خطوات بسيطة:

يقوم الطالب بإدخال (الرقم القومي – رقم الجلوس).

تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن (الإسم – المجموع الحاصل عليه في الثانوية – إسم المنطقة التعليمية).

يختار الطالب يوم من بين ثلاثة أيام لأداء إختبار القدرات.

يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية.

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ينوه للطالب بطباعة الإفادة الدالة على قيامه بالتقدم للإلتحاق بالكلية والتي تحتوي على (إسم الطالب – رقم القيد – رقم اللجنة – تاريخ إختبار القدرات – تعليمات الأمن) من خلال الموقع.

ينوه للطالب بضرورة إحضار 4 صور مقاس " 4x 6 " – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل

ينوه للطالب بطباعة نموذج طلب الالتحاق بالكلية، والقيام بمليء البيانات المطلوبة، على أن يقوم الطالب بإحضار طلب الالتحاق عند حضوره لمقر الكلية.

عند حضور الطالب للأكاديمية ، يسمح له بالدخول من البوابة رقم (5) بعد التحقق من حمله نموذج طلب الإلتحاق، والتحقق من شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ثم يتوجه لمنافذ سداد الرسوم للحصول على ملف التقديم والنماذج الخاصة بوثائق التعارف.

يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتي يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية.

فى ذات اليوم يتوجه الطالب لمقر إختبار القدرات ويجري الاختبارات بالتوالي