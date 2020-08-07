تعرف على أهم المحاور الجديدة الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتغير خريطة الطرق بمحافظة الجيزة التي تضم 8 أحياء، وذلك بعد إنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة لحل مشاكل المرور بالحافظة . ويرصد ”الخليج 365”، أهم المحاور الجديدة الجارى تنفيذها 1- محور ترعة الزمر · يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية. · يمتد من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق". · طوله 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متراً. · يربط المحاور المرورية بمترو الأنفاق. 2- محور المنصورية · يربط المنطقة الأثرية بالطريق الدائرى . Advertisements · طوله 6.7 كيلو متر بعرض 7 حارات مرورية. · به ممشى سياحى بمنتصف الطريق عرضه 5 متر . · يتضمن المشروع إنشاء عدد من البازارات السياحية بالممشى السياحى. 3- محور الزعيم أنور السادات · يعتبر المحور البديل لشارع الأهرام. · طوله 8 كم تقريبا بعرض 40 متر. · تشمل أعمال التطوير توسعة كوبرى ترسا لاستيعاب حجم الحركة المرورية.

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