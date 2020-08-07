شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تسعير رسوم عبور السفن.. رئيس هيئة قناة السويس يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن كيفية تحديد وتسعير رسوم عبور قناة السويس، قائلًا، إنه يتم تحديد رسوم العبور من خلال القياسين التابعين لإدارة التحركات ‏بالهيئة وتقوم السفن بتقديم شهادة عبور موجود فيها عدد الحمولة، و‏هذه الشهادة تقدمها السفن التى تعبر القناة للمرة الأولى وعندما تعبر مرة أخرى تكون هذة المعلومات ومتوفر لدينا وتخبرني هذه الشهادة بجميع مواصفات السفينة وعلى هذا الأساس يقوم القياسين التابعين لنا بالصعود على السفينة قبل دخولها المجرى الملاحي سواء من بورسعيد أو السويس ويتم حساب مساحة السفينة والفراغات وعدد الحمولة صافى، والأطوال والأعراض ويتم مقارنة ذلك بالشهادة الخاصة بها.

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أضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القياسين التابعين لهيئة قناة السويس يقوما بمنح شهادة بالحمولة الصافية للسفينة ‏حيث ويتم الحساب على الحمولة الصافية، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون الحساب دقيق، لأنه لو تم زيادة الرسوم أو تم تخفيضها بشكل كبير في الحالتين سنخسر عبور السفن من المجرى الملاحى، لذلك لازم الحساب يكون دقيق.

وأكد، "ربيع" أن قناة السويس تمتلك قياسين ذو خبرة عالية، ويتم تدريب قياسين صاعدين، حتى تستمر قناة السويس فى تقديم قياسين ذو خبرة واسعة.