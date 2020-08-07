شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يهنئ أوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اتصالا تليفونيا بأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وذلك لتهنئتهم بالنجاح وتهنئة أولياء أمورهم.
وأكد المحافظ أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء بلغت أكثر من 90.6 %.. حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 2953 طالبًا وطالبة.. حضر منهم الإمتحانات عدد 2935 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 2660 طالبًا وطالبة.
وأعلن المحافظ أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية بهدف منح طلاب المحافظة الناجحين في الثانوية العامة درجات اضافية أو استثنائهم من نسبة محددة ( 2 % ) للقبول في الجامعات والمعاهد العليا مثلما حدث في الأعوام الماضية، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيش فيها الطلاب بالمحافظة.
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