شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: استعدادات قصوي لانتخابات الشيوخ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عبدالناصر حميده، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والمقرره يومي 11 و12 من أغسطس الجاري وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حيث أن لدي مديرية الصحة 15 لجنة انتخابية بالواحدات الصحية بالسنطه والمحلة أول وثاني وطنطا أول وثاني وكفر الزيات.

ووجه مديري الادارات بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والاحياء والتنسيق فيما بينهم لتوفير كافة الامكانيات داخل اللجان وجاهزيتها اثناء العملية الانتخابية كما أكد على ضرورة سلامة وجاهزية المقرات الانتخابية من توافر الاضاءة اللازمة وكذا سلامة المداخل والمخارج والعمل على توفير كراسي متحركه للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإقامة سرادق ومظلات على مداخل اللجان وأماكن لجلوس كبار السن وذالك للعمل على راحتهم خلال أدائهم الانتخابات وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالناصر موقف المستشفيات التي مازالت تستقبل مصابي فيروس كورونا والرجوع النسبي لبعض المستشفيات للعمل واستقبال كل الحالات العاديه والطوارئ وتوفير المستلزمات وتطبيق الإجراءات الإحترازية وأساليب مكافحة العدوى.

كما أعرب عن شكره وعرفانه لجميع العاملين بالقطاع الصحى، على ما قدموه من جهد خلال فتره جاحة كورنا.