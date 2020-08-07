شكرا لقرائتكم خبر عن عودة برنامج «هي وبس» في موسمه الخامس على cbc سفرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عودة برنامج «هي وبس» في موسمه الخامس، على قناة cbc سفرة.
أوضحت رضوى عبر حسابها على تويتر، أن أولى حلقات الموسم الجديد، يوم الخميس المقبل، 13 أغسطس 2020.
كانت رضوى الشربيني قد قدمت آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج في نهاية أبريل الماضي، ووعدت الجمهور أن يعود مرة أخرى بعد شهر رمضان.
برنامج «هي وبس» يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر عودة برنامج «هي وبس» في موسمه الخامس على cbc سفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.