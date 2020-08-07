شكرا لقرائتكم خبر عن عودة برنامج «هي وبس» في موسمه الخامس على cbc سفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عودة برنامج «هي وبس» في موسمه الخامس، على قناة cbc سفرة.

أوضحت رضوى عبر حسابها على تويتر، أن أولى حلقات الموسم الجديد، يوم الخميس المقبل، 13 أغسطس 2020.

كانت رضوى الشربيني قد قدمت آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج في نهاية أبريل الماضي، ووعدت الجمهور أن يعود مرة أخرى بعد شهر رمضان.

برنامج «هي وبس» يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.