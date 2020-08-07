شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة فنية لشباب طلائع الشرقية تحت شعار «شرقيتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام إدارة الطلائع بالمديرية، بتنظيم مسابقه فنية تحت شعار «شرقيتنا» وبعنوان «عيد الشرقية»، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، حرصاً منها على خلق روح التنافس بين شباب الطلائع، وتنمية مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وخاصة في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة ستتم من خلال رسم لوحة فنية تبين مظاهر الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وإظهار ما تتمتع به المحافظة من معالم سياحية، وذلك بالرسم بورق كانسون مقاس 50x 35 سم، وإرسالها إلى إدارة الطلائع بالمديرية في موعد غايته الخميس 10 سبتمبر المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة أن شروط المسابقة تنص على أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد اشتراك العام المالي 2019-2020، وأن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 8-18 سنة، وأن يكون آخر موعد لتسليم اللوحات بإدارة الطلائع بالمديرية يوم الخميس الموافق 10/9/2020، كما أنه يتم اختيار المتسابقين من خلال قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة من خلال بث مباشر، لإعلان نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين، على أن يمنح 10 من الفائزين بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، بما يساهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.