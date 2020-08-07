شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يشهد الاحتفال بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، احتفالية الهيئة بمرور خمس سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الخطوط الملاحية وعدد من الشخصيات العامة البارزة، وذلك بمقر المارينا الجديد شرق القناة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس إنه يتم البناء على إنجاز قناة السويس الجديد بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل القناة على تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023 والتي تشمل حزمة محاور تتمثل في استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي وتطوير الأسطول البحري للهيئة وتعظيم الموارد وتنمية الأصول والتحول الرقمي.