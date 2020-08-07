شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بورسعيد» تناقش الاستعدادات لانتخابات الشيوخ وتظلمات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الخميس، اجتماعا مع قيادات التعليم لمناقشة استعدادات المديرية لإجراء إنتخابات مجلس الشيوخ وتلقى تظلمات طلاب الشهادة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم.

وأكد نبوي على جاهزية المديرية للمشاركة في إجراء الإنتخابات وتجهيز المدارس المخصصة كلجان وعددها ٩٥ لجنة مشددا على دور مديرى الإدارات التعليمية في متابعة تجهيزات المدارس بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للوصول بالإنتخابات لبر الأمان.

ووجه وكيل الوزارة قيادات التعليم بإتخاذ بعض الإجراءات الأساسية لتجهيز المدارس لتكون مقرات لجان التصويت، مثل التجهيزات الكهربائية بمحولات طاقة إضافية ومراجعة الإضاءة والكشافات المتواجدة على مبانى المنشآت التعليمية ووضع لافتات إسترشادية للناخبين لتوجيههم لمقرات التصويت الخاصة بهم وكذلك متابعة أعمال رفع كفاءة المدارس يوميا وتوفير هاتف أرضى يعمل بكفاءة.