شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية: نصف فنادق ومنتجعات مصر حصلت على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية أن تقريبا نصف المنتجعات والفنادق المصرية حتى الآن حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار والصحة، حيث يقرب العدد من 600 فندق، مشيرا إلى أن هناك طلبات من فنادق أخرى سيتم بحثها خلال الفترة المقبلة من قبل لجان التفتيش التى شكلتها وزارة السياحة وغرفة الفنادق.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من الفنادق إلى سرعة توفيق أوضاعها خاصة بعد بدء توافد الحركة السياحية الدولية وتوافد عدد من الأسواق على المقاصد السياحية المصرية، لتكون جزءا من المنظومة وتعويض الخسائر التى منيت بها خلال الفترة الماضية، فى ظل توقف الحركة بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض قيود على حركة الطيران الدولية خلال الشهور الماضية.

ولم تقتصر الفنادق الراغبة فى العودة للعمل على المحافظات السياحية الشهيرة مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء، بل أيضا دخلت عدد من الفنادق فى محافظة الفيوم ومرسى مطروح والإسكندرية ودمياط وهى المحافظات التى تشهد إقبالا من السياحة الداخلية.

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واعتمدت وزارة السياحة والآثار علامة السلامة الصحية، حيث يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعنى الحياة والرخاء والصحة، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.

ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات.