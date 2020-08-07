شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت النيابة العامة بالتحقيقات في واقعة انهيار عقار بـ«دائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية.

حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا أمس الخميس الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري بانهيار عقار قديم مكون من خمسة طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية؛ لينتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، وقد استخرجت أربعة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها «النيابة العامة»، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.

كما ضبطت «النيابة العامة» ملف العقار المنهار وقرارات الترخيص والترميم وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها، كما تحصر «النيابة العامة» المتضررين من الحادث وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة، وقد أمرت «النيابة العامة» بتشكل لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.