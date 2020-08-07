شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت تضمد جراحها مشاهد من "ليلة الرعب" فى لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيروت تنزف دما وتلملم أنقاضها، وتبحث عن أهلها الذين باتوا ضحايا تحت الركام أو أشلاء على الطرقات، ولا يزال المشهد كارثى فى مرفأ بيروت وضواحيها الذى دمى قلوب الملايين فى العالم بانفجاره الهائل أمس بعد ليلة اشبه بقصص الخيال، مدينة منكوبة وأضرار تقدر بالمليارات، أمهات ثكلى تنتظر بقلوب يعتصرها الألم عودة أبنائها المفقودين، وبيوت فقدت الأب والأخ، وأطفال مشردة، وجثامين تنتظر من يتعرف عليها. Advertisements فى الفيديو التالى نرصد المزيد من المشاهد فى ليلة الرعب.

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