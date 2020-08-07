شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس الجديدة.. 5 سنوات على ملحمة شعب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 سنوات تمر اليوم، على ملحمة مصر، حين شهد العالم فى السادس من أغسطس لعام 2015 افتتاح قناة السويس الجديدة، تلك القناة التى راهن الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لتكون مثالا عمليا على مصر المستقبل، إذ تعد قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الفريد، وهي قناة ملاحية عالمية هامة تصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، ويصبغ عليها هذا الموقع الفريد طابعًا من الأهمية الخاصة للعالم ولمصر كذلك.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل قناة السويس الجديدة، وما حققته من إنجازات لمصر.

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