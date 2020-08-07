شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يكشف كيف أسهمت أنفاق قناة السويس فى تنمية سيناء ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه يتم المضى قدمًا نحو استكمال سلسلة الأنفاق العملاقة بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بحفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2 فى السويس، ليصل بذلك عدد الأنفاق العابرة أسفل القناة 6 أنفاق عملاقة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "نفق الشهيد أحمد حمدى 2، يعد إضافة لمحاور العبور المختلفة التى تربط سيناء بالوطن والتى حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها فى وقت قياسى لدفع جهود التنمية فى منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكبارى العائمة وشبكة طرق مطورة ويبلغ طول النفق 1640 مترًا، وتستغرق مدة عبوره ثلاث دقائق فقط، ويقدم النفق خدمة العبور على مدار 24 ساعة، ويبلغ متوسط العبور اليومى من خلاله 6000 مركبة خلال فصل الصيف و5000 مركبة يوميًا خلال فصل الشتاء.

وتابع: "أنفاق بورسعيد التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نوفمبر الماضى، شهدت عبور ما يزيد عن 221 ألف مركبة، بعائدات زادت عن 21 مليون جنيه، بمعدل عبور يومى للمركبات بلغ 952 مركبة خلال عشر ساعات، هى فترة التشغيل التجريبى التى تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أنه تقرر تشغيل جميع أنفاق قناة السويس على مدر 24 ساعة، لأول مرة منذ تشغيلها، مشيرًا إلى أنه جارى العمل على إعادة كوبرى الفردان العائم الجديد الخاص بالسكك الحديدية والمخصص لعبور القطارات لربط شبه جزيرة سيناء بالوادى والدلتا، ووصلت مؤخرًا الدفعة الثانية من معدات ومكونات الكوبرى والعمل يتم الآن على رفع كفاءة الكوبرى القائم حاليًا على قناة السويس بمنطقة الفردان بمحافظة الإسماعيلية، حيث يعد مشروع إنشاء كوبري الفردان المعدني الجديد والمخصص لعبور القطارات أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتا، بوسائل انتقالات متعددة ومتنوعة لتنمية هذه المنطقة، ليصبح لدينا 20 وسيلة عبور من غرب القناة إلى سيناء من خلال الكبارى والأنفاق والمعديات، وقدد ينتهى العمل فيه بعد عام أو عام ونصف ليكتمل بذلك كل وسائل النقل إلى سيناء.





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