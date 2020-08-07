شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لتلفزيون الخليج 365: كورونا لم ينته ويجب الالتزام بالتباعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن أرقام المصابين بفيروس كورونا انخفضت بالفعل وبشكل ملحوظ، كذلك انخفضت أعداد الوفيات، لكن موجة فيروس كورونا لم تنتهى حتى الآن.

وشدد تاج الدين، خلال مداخلته مع تلفزيون الخليج 365، أن انخفاض أعداد المصابين بكورونا داخل مصر يجب ألا يتم استغلاله بشكل سلبى، حيث أن هناك دول عالمية مازالت تعانى من ارتفاع أعداد مصابى كورونا، وبالتالى يجب أنا نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة داخل مصر بجانب مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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وشدد تاج الدين، على ضرورة استمرار كافة مؤسسات الدولة فى التكاتف سويا من أجل مواجهة الفيروس، مناشدا كافة المواطنين بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحتهم.

وأوضح تاج الدين أنه حتى الآن للأسف لا يوجد أى علاج لفيروس كورونا، وأن كل مضادات الفيروسات التى يتم استخدامها حاليا هى أدوية متاحة منذ فترة بالأسواق لعلاج حالات فيروسية أخرى، وقال "الأدوية التى يتم معالجة المرضى بها تساعد فى القضاء على الأعراض المصاحبة لكورونا فقط".