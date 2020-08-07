شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يكشف سر أخطر تحول فى حياته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن مرحلة تحوله من رجل عسكرى يهتم بالخطط والاستراتيجيات إلى رجل الاقتصاد الذى يتحدث بالأرقام ويقدم العروض التسويقية، قائلًا إن "القوات المسلحة المصرية مدرسة كبيرة وتُعلم كل شىء، وأثناء رحلة ضابط القوات المسلحة منذ تخرجه حتى توليه قيادة سلاح أو قوات تؤهله للإدارة بكل مستوياتها وتكسبه العديد من الخبرات الكبيرة، هذا بشكل عام أما بشكل خاص فلم أكن حينما توليت رئاسة القوات البحرية بعيدًا عن قناة السويس لأنها وثيقة الصلة بعملى الذى يرتبط بالطبع بالمجرى الملاحى لقناة السويس".

وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حصل على العديد من الدورات والفرق الخاصة بالإدارة وإدارة الأزمات والتفاوض من أكاديمية ناصر العسكرية، متابعا: "القوات المسلحة علمتنا أننا نقترب من المجندين والعاملين وهو ما يجعلنى أفعل ذلك مع العاملين بهيئة قناة السويس فأنا أنزل وسط العاملين وأتكلم معهم وأتعرف على مشاكلهم وأحلها، ونحن فى القوات المسلحة المصرية نتعامل طوال الوقت باعتبارنا جنودا نلبى نداء الوطن فى أى موقع يطلبنا فيه، وقد شرفنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتولى مسؤولية قناة السويس، وهو موقع غالى وعزيز على قلوبنا جميعا وغاية أملى أن أبذل كل ما فى وسعى من أجل خدمة الوطن، وأن أصل لمرحلة الرضا التى وصل إليها الفريق محمد العصار قبل وفاته".

وتابع، "ربيع": "حصلت على عدة دورات فى إدارة الإزمات، بالإضافة إلى دورة ناصر العسكرية، كما حصلت ‏على ‏فرقة إدارة أزمة وتفاوض من أكاديمية ناصر العسكرية"، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات التى يتعرض لها خلال عمله، يستطيع الشخص استعادة ملكات القائد العسكرى، ولازم الشخص يكون فى قمة التركيز ومهم أن تأخذ القرار أن تكون واثق من نفسك، ونظرة المرؤسين خلال اتخاذ القرار، هل القائد مهزوز أم لا، وهم أن تأخذ القرار دون ارتباك".

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