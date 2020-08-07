شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة سائق قتل أبنائه الثلاثة بإلقائهم تحت عجلات القطار لمستشفى العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة مركز ملوى، جنوب المنيا، بتحويل المتهم بقتل أولاده الثلاثة إلى مستشفى العباسية تحت حراسة أمنية، لتلقى العلاج من الحالة النفسية التى يعانى منها.

وأمرت النيابة العامة بإيداع المتهم بقتل أولاده الثلاثة بمستشفى الأمراض النفسية، وسط حراسة أمنية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي على قواه العقلية، حيث تبين أنه يعاني من أمراض نفسية وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى المنيا، والذى تم رفعه للنيابة العامة، والتى أمرت بتحويل المتهم إلى مستشفى العباسية.

ويذكر ان قاضي المعارضات بمحكمة جنح ملوي قرر حبس المتهم بقتل أبنائه الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفى السياق ذاته استمعت نيابة مركز ملوى إلى شقيق المتهم وزوجته و2 من جيرانه وباقى أولاد المتهم بنتين وولد (م.13 سنة وع 14 سنة وم16سنة ) حول الواقعة.

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وتعود أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال.

وعلي الفور انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى، حيث تبين قيام شخص يدعى "محمد على" 50 عاما، سائق مقيم بمعصرة ملوى تخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة.

وافادت التحريات الأولية أن المتهم مختل عقليا، ويتلقى علاجا بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام، قد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر 6 سنوات، ومى 4 سنوات إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.