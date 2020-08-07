شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 138 قتيلا و5 آلاف مصابا فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وكيل وزارة الصحة اللبنانية، فى تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن تسجيل 138 قتيلا وأكثر من 5000 مصابًا فى انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن 30% من الإصابات في المستشفيات حالتهم خطرة.

وأمس، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ لبنان إلى 135 قتيلا و80 مفقودا حتى الساعة، وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية، أفادت بأن مجلس الوزراء اللبنانى، اتخذ قرارا الأربعاء، بوضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار المرفأ فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.