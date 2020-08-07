شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 138 قتيلا و5 آلاف مصابا فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وكيل وزارة الصحة اللبنانية، فى تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن تسجيل 138 قتيلا وأكثر من 5000 مصابًا فى انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن 30% من الإصابات في المستشفيات حالتهم خطرة.
وأمس، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ لبنان إلى 135 قتيلا و80 مفقودا حتى الساعة، وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية، أفادت بأن مجلس الوزراء اللبنانى، اتخذ قرارا الأربعاء، بوضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار المرفأ فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.
وكان الانفجار، الذى وقع الثلاثاء فى مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التى تدخل فى صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة فى الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الأربعاء.
وكانت منطقة ميناء بيروت البحرى ونطاقها بالعاصمة اللبنانية، قد شهدت انتشارا كثيفا لقوات الجيش اللبنانى، فى حين لا تزال الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة تواصل عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة داخل الميناء جراء الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء عصر الثلاثاء.
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