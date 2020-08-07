شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، عقب زيارة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها وزير الخارجية سامح شكرى، لتوقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير خارجية اليونان غادر والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

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وكان وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، وصل إلى القاهرة، ظهر اليوم الخميس، للقاء الوزير سامح شكرى، حيث تم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، أعقبه مؤتمر صحفى، أعلن خلاله سامح شكرى، أنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات تتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود.

وقال وزير الخارجية، إن هناك تنسيقا مع الجانب اليونانى حول مختلف المواقف الأقليمية التى هى محل الاهتمام المتبادل، لافتا إلى أن الاتفاق حول ترسيم الحدود يتيح الاستفادة من الثروات فى المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للإرهاب، والتصرفات التى تتنافى مع قواعد القانون الدولى.