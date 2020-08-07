شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: لولا قناة السويس الجديدة ما استطعنا عبور أزمة كورونا ..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور السفن فى قناة السويس قبل إنشاء القناة الجديدة كان يستغرق 22 ساعة، وبعد افتتاح القناة الجديدة تم تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة، وهو نصف المدة، ما ساهم فى جذب مزيد من سفن العالم، ووفر عملة صعبة لمصر فى أزمة كورونا.

وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السياسات التسويقية والتحفيزية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة نجحت فى تقليل التأثير السلبى للأزمة الحالية وكسب ثقة العملاء، وذلك على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية خلال الربع الأول والثانى من عام 2020 بنسبة 3% و18.5% على التوالى، وتم تحديد نسب تخفيض عبور القناة طبقًا للمكان القادم منه السفن، حتى نستطيع جذب مزيد من السفن، وتم تطبيق التخفيض لمدة 3 شهور.

وتابع قائلا: "كما تم عمل تخفيضات للسفن القادمة من غرب أوربا للشرق الأقصى بنسبة 17%، بعد أن كانت تحصل على تخفيض 7%، وجذبنا خطوط ملاحية جديدة مثل الساحل الشرقى الأمريكى، والذى لم يكن يمر عبر قناة السويس، لأنه كان أقرب له طريق رأس الرجاء الصالح عن طريق بنما، وعملنا له تخفيضات بنسبة 75%، وخلال عرض التخفيضات وهو ثلاثة أشهر عبر من المجرى الملاحى 150 سفينة، لم يكن من السفن التى تعبر القناة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السفن، وساهمت السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2020 فى جذب 1985 سفينة، محققة إيرادات قدرها 426.7 مليون دولار تمثل نسبة 15% من إجمالى الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 2.8 مليار دولار".

وأوضح ربيع، أن الحوافز والتخفيضات الممنوحة للخطوط الملاحية، لعبت دورًا بارزًا فى تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعى المسال خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020، حيث زادت نسبة سفن الصب الجاف خلال تلك الفترة 36.3%، فيما زادت نسبة ناقلات البترول 9.6%، وارتفعت نسبة ناقلات الغاز الطبيعى 10.1% خلال تلك الفترة".

وأكمل: قناة بنما انخفض إيردها بنسبة 20%، ألمانيا قررت منح ممر "كيل" عندها صفر حساب، أى قررت مرور السفن دون مقابل، وكانت حققت خسائر 32%، وما حققته قناة السويس نجاح كبير، وساهمت قناة السويس الجديدة فى جذب مزيد من السفن، لاختصار وقت العبور والتكلفة، بعد تقليل زمن العبور من 22 ساعة إلى 11ساعة فقط بفضل قناة السويس الجديدة، وقناة السويس هو آمن وأقصر وأهم ممر ملاحى فى العالم، ولصقل مرشدين الهيئة، لأنهم يقودون السفن لوحدهم خلال رحلة العبور من القناة، دون الحاجة إلى مرشدى السفينة المتواجدين عليها".

Advertisements

اببب