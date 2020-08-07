شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 10 رحلات من أوكرانيا على متنها 1886 راكبا إلى مطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة جنوب سيناء، أنه وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولى على مدار اليوم الخميس، الموافق 6 أغسطس 2020، 10 رحلات جوية من دولة أوكرانيا على متنها 1886 راكبا ورحلتين من بيلا روسيا على متنها 379 راكبا، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تطبق بمطار شرم الشيخ الدولى.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبول، رئيس الوزراء، قرارا بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.

وتضمن القرار أن يستثنى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر لمطارات شرم الشيخ، الغردقة، طابا، مرسى علم، مطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل سواء برا او بحرا او جوا نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء لباقى محافظات الجمهورية دون أن يكون مصحوبا بما يفيد تحليل PCR.

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وتضمن القرار أيضا حظر نقل السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح القرار أن ذلك فى إطار الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة للمحافظات السياحية الساحلية.

وأكد القرار أنه سيتم توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها بالقوانين واللوائح لأى شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية والضوابط التى أعلنتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء.