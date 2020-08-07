شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيم الحدود وتداعيات انفجار بيروت.. تابع أبرز القصص الخبرية فى Top 7.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top 7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم الخميس، 6 أغسطس، يقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها، مصر توقع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينها وبين اليونان، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية، وقد أوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.

وفي متابعة لأحداث انفجار مرفأ بيروت، ارتفع عدد الضحايا ليبلغ 140 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص، وقد قام الرئيس الفرنسي "ماكرون" بزيارة مكان الانفجار صباح اليوم، في حين أرسلت مصر طائرتين محملتين بالمساعدات الطبية مقدمة من الشعب المصري، إلى الشعب اللبناني الشقيق.

كما عرضت النشرة بعض المشاهد التي ظهرت صباح اليوم، وأوضحت للجميع لحظات الرعب التي عاشها اللبنانيون وقت انفجار المرفأ، وقد تمثل ذلك في فيديو لحفل زفاف الطبيبة إسراء، التي تحولت لحظات تصويرها بالفستان الأبيض، إلى توثيق للحظة الانفجار، وفيديو آخر لتشييع جثمان المسعفة سحر فارس، والتي توفت أثناء مشاركتها في عمليات الإنقاذ في لحظات ما قبل وقوع الانفجار، وقد ظهر خطيبها في الفيديو وهو يودعها محمولا على الأكتاف، محاكيا زفافهما.

وعلى صعيد آخر، كشفت شبكة فوكس نيوز عن تورط النظام القطري في تمويل حزب الله اللبناني، وإمداده بالأموال والأسلحة، وقد طالب برلمانيون أوروبيون باتخاذ مواقف حازمة تجاه قطر، لتكرار تورطها في تمويل الإرهاب.

وفي مصر، أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة سقوط طيارة شراعية خاصة بالرحلات الترفيهية بمطار الجونة بالغردقة، الحادث الذي أسفر عن وفاة شخصين.

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أما على الصعيد الرياضي، فتعود مباريات الدوري المصري على استاد برج العرب بدءا من اليوم، ورمضان صبحي يفاجيء الجميع برغبته في العودة لأوروبا، لخوض تجربة احترافية جديدة، ورفضه البقاء في النادي الأهلي.

Top 7 هى خدمة إخبارية يومية يقدمها ”الخليج 365”، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.