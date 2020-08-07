شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري.. تغطية خاصة لـ تليفزيون الخليج 365 من استاد برج العرب قبل لقاء الزمالك والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرقت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون الخليج 365"، لخبر سعيد لكل عشاق الساحرة المستديرة في مصر وعودة الدوري المصري للحياة، حيث يلتقي الزمالك مع المصري باستاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الدور الأول، بعد توقف دام 148 يومًا منذ آخر مباراة في الإيجبشن ليج يوم 11 مارس الجاري.

وفى تغطية خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365" من أرض الملعب، أكد مصطفى يحيى الصحفى باليوم السابع، وجود إجراءات احترازية مشددة في استاد برج العرب، والالتزام بارتداء الكمامة، مشيرة إلى سهولة وتنظيم إجراءات دخول الفريقين والإعلاميين والحكام والإعلاميين.

وشرح مصطفى طريقة تنظيم جلوس اللاعبين على دكة البدلاء في استاد برج العرب، وتوزيعهم وفق قواعد التباعد الاجتماعي "

ونقل مصطفى خلال اللقاء مشاهد خاصة لاستاد برج العرب، مشيرًا إلى تطوير أرضية استاد برج العرب ووجود تقنية الفار التي ستنطلق خلال مباراة اليوم بين الزمالك والمصرى، والانتشار الأمني المنظم.

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وأصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بيانًا رسميًا، بمناسبة عودة مسابقة الدورى أكدت خلاله تقديم الشكر لكل الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعدت بتحقيق العدالة لإنهاء المسابقة فى موعدها.