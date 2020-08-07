ملامح نظام الثانوية العامة للعام الدراسى المقبل 2021 × 16 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملامح الخاصة بنظام الثانوية العامة العام الدراسى المقبل 2020،2021.
واليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى معلومات مهمة عن نظام الدراسة بالثانوية العامة الجديدة...
1 ـ الدراسة تتم بحضور الطلاب للمدرسة عدة أيام فى الأسبوع والباقى تعلم عن بعد.
2 ـ الدراسة تعتمد على استخدام التابلت.
3 ـ الدراسة تعتمد على بنك المعرفة ومنصات التعلم الأخرى.
4 ـ لا توجد كتب ورقية مطبوعة.
5 ـ الامتحان يعقد على التابلت بشكل إلكترونى.
6 ـ الأسئلة لن تكون موحدة على مستوى الجمهورية.
7 ـ الأسئلة ستكون متساوية فى درجة صعوبتها.
8 ـ يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة.
9 ـ يعقد الامتحان بنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book".
10 ـ الأسئلة متساوية فى درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
11 ـ لا تغيير فى مجموع الدرجات 410 درجة كحد أقصى.
12 ـ لا تغيير فى قواعد القبول فى الجامعات " تنسيق الجامعات".
13 ـ الدروس الخصوصية غير مفيدة فى التقييم الجديد.
14 ـ من رسب فى الثانوية العامة العام الحالى تعقد امتحاناتهم ورقية بنظام التقييم الجديد.
15 ـ التقييم هو المحور الأساسى فى نظام الثانوية المعدل.
16 ـ هدف التقييم هو إكساب الطالب مهارات حقيقة تجعله قادر على التعلم مدى الحياة.
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