شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح نظام الثانوية العامة للعام الدراسى المقبل 2021 × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملامح الخاصة بنظام الثانوية العامة العام الدراسى المقبل 2020،2021.

واليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى معلومات مهمة عن نظام الدراسة بالثانوية العامة الجديدة...

1 ـ الدراسة تتم بحضور الطلاب للمدرسة عدة أيام فى الأسبوع والباقى تعلم عن بعد.

2 ـ الدراسة تعتمد على استخدام التابلت.

3 ـ الدراسة تعتمد على بنك المعرفة ومنصات التعلم الأخرى.

4 ـ لا توجد كتب ورقية مطبوعة.

5 ـ الامتحان يعقد على التابلت بشكل إلكترونى.

6 ـ الأسئلة لن تكون موحدة على مستوى الجمهورية.

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7 ـ الأسئلة ستكون متساوية فى درجة صعوبتها.

8 ـ يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة.

9 ـ يعقد الامتحان بنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book".

10 ـ الأسئلة متساوية فى درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

11 ـ لا تغيير فى مجموع الدرجات 410 درجة كحد أقصى.

12 ـ لا تغيير فى قواعد القبول فى الجامعات " تنسيق الجامعات".

13 ـ الدروس الخصوصية غير مفيدة فى التقييم الجديد.

14 ـ من رسب فى الثانوية العامة العام الحالى تعقد امتحاناتهم ورقية بنظام التقييم الجديد.

15 ـ التقييم هو المحور الأساسى فى نظام الثانوية المعدل.

16 ـ هدف التقييم هو إكساب الطالب مهارات حقيقة تجعله قادر على التعلم مدى الحياة.