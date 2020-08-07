شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من تليفزيون الخليج 365.. اتفاقية الحدود البحرية بين مصر واليونان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجز أخبار التريندات لأهم وآخر الأخبار التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة. البداية كانت بتوقيع وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.

وقال شكرى، إن توقيع الاتفاق يؤكد على الإرادة السياسية بين البلدين للتعاون بين مصر واليونان والتنسيق فيما يخصُ المِلفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُتبادل.

وجاء ثانى أهم الأخبار اللى تصدرت مواقع البحث تغطية تليفزيون الخليج 365 حول بدء تقديم التظلمات من جانب الطلاب على نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد ما فتحت الإدارات بالمدارس في مختلف المحافظات أبوابها صباح اليوم الخميس أمام الطلاب لتلقى طلبات التظلم.

وذلك من خلال تخصيص وزارة التعليم 30 مقر على مستوى الجمهورية لتلقى التظلمات على النتيجة لمدة 15 يوما، حتى 20 أغسطس الجارى، وبقوم الطالب بتسديد 100 جنيه بخدمة فورى، ويحصل الطالب على إيصال يقدمه للجنة الإدارة، ويتسلم استمارة لمليء البيانات الشخصية، وبيانات المواد المراد تقديم تظلم بها.

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كما اهتم رواد مواقع البحث باستئناف مُنافسات كرة القدم فى كل دول العالم والعودة بشكلٍ تدريجي من جديد بعد توقف طويل، وبالتحديد من منتصف شهر مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، حيثُ تُقام اليوم، العديد من المباريات المُهمة أهمها مواجهات الدور 16 لمسابقة الدوري الأوروبي بالموسم الكُروي الجاري 2019-2020، بالإضافة إلى استئناف مُنافسات الدوري المصري بمباراة الزمالك والمصري.

وحول لبنان تصدرت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، تريندات موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتعتبر زيارة ماكرون أول زيارة لرئيس للبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، ليعاين الوضع على أرض الواقع، في زيارة دعم بعد انفجار مرفأ بيروت وحَوُّل العاصمة إلى مدينة منكوبة فُرضت فيها حالة طوارئ حسبما جاء فى صحيفة النهار اللبنانية.

وقال ماكرون في تصريح في مطار بيروت: "رسالتي رسالة أخوة ومحبة وصداقة من فرنسا الى لبنان ونسعى لتأمين مساعدات دولية للشعب اللبناني".

وغرّد ماكرون عبر "تويتر" تزامناً مع وصوله الى لبنان، قائلاً: "لبنان ليس وحيداً".

كما تداول رواد مواقع التواصل خبر إحياء الذكرى الخامسة لوفاة الفنانة ميرنا المهندس اللي رحلت عن عالمنا عن عمر لم يتجاوز ال٣٢ عاماً، واللي كان من خلال تداول اخبار حول علاقة نجوم الفن بالفنانة الراحلة ومن بينهم ريم البارودي واللي كانت بتربطها علاقة صداقة قوية مع ميرنا المهندس، وكانت معاها دايماً في الفترة الأخيرة في رحلة علاجها من سرطان القولون اللي اتوفت بسببه سنة 2015.

وقالت ريم، "وحشتيني قوى يا ميرنا ومفتقدة وجودك في حياتي.