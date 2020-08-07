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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يكشف رسالة الفريق محمد العصار قبل وفاته بـ3 أيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "قمت بزيارة الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى المستشفى قبل وفاته بثلاثة أيام، فنظرت إلى وجهه فوجدته مبتسمًا وراضيًا، وشعرت أنه يريد أن يقول من خلال نظرة عينيه أنه أدى دوره وأكمل رسالته، وينتظر الموت بلا خوف، وأنا كنت صديقًا مقربا له، وعندما نظرت إليه فهمت ماذا يريد أن يقول وهذا الرجل قدم للبلد أشياءً كثيرة، لذلك فغاية أملى أن أصل إلى هذه المرحلة".
وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "غاية أملى أن أبذل كل ما فى وسعى من أجل خدمة الوطن، وأن أصل لمرحلة الرضا التى وصل إليها الفريق محمد العصار قبل وفاته"، مشيرًا إلى أن الفريق محمد العصار، قدم الكثير لمصر، وبذل أقصى جهدة فى ملفات عديدة، وكان يملك مقاومات القائد القوى.
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