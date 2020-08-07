شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السوادنى: تعليق التفاوض حول سد النهضة لإضافة إثيوبيا شروطا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن بلاده علقت التفاوض بشأن سد النهضة لمزيد من التشاور الداخلي نتيجة تغيير إثيوبيا لأجندة التفاوض وإضافة شروطا جديدة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، توقع الدكتور صالح حمد رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة، أن يضع الاتحاد الإفريقي، الأمور في نصابها فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.

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وقال رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الخميس، إن السودان لديه كثير من الخيارات في التعاطي مع ملف سد النهضة، مضيفا: "سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقنا المائية".

وفى وقت سابق، بعث البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان، خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

واعتبر الوزير، أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الاثيوبي بتاريخ 4 أغسطس 2020 تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقريرالأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بتاريخ 21 يوليو 2020