شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تشكل مجموعة عمل وزارية لبحث احتياجات لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، لشرح من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول المساعدات الطبية التى تحتاجها لبنان فى هذه الظروف بعد الحادث الأليم بمرفأ لبنان، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث الاحتياجات التى تحتاجها لبنان فى هذه الظروف. Advertisements وأكد رئيس الوزراء تضامن الشعب والحكومة المصرية مع الشعب اللبنانى الشقيق ، كما أشار رئيس الوزراء لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء جسر جوى لتوصيل المساعدات الانسانية العاجلة للبنان أول بأول .

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