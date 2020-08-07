شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.
وتضمن القرار أن يستثنى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر لمطارات شرم الشيخ، الغردقة، طابا، مرسى علم، مطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل سواء برا او بحرا أو جوا نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء لباقى محافظات الجمهورية دون أن يكون مصحوبا بما يفيد تحليل pcr.
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