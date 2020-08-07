شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسلح يحتجز 6 رهائن فى مدينة "لو هافر" بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة المحلية الفرنسية إن مسلحا احتجز ستة أشخاص كرهائن فى عملية سطو على بنك فى مدينة لوهافر الساحلية الفرنسية، وأفاد موقع إخبارى فرنسى أن الشخص مسلح وأن السلطات قلقة من احتمال وجود متفجرات،وأفاد الموقع أن العديد من العملاء كانوا داخل البنك، وذكر الموقع الجديد أن المسلح أطلق سراح امرأة وأن رجلاً يبلغ من العمر 53 عامًا تمكن من الفرار. .

وأكد متحدث باسم الشرطة الفرنسية بحسب "رويترز" أن المشتبه به عمره 34 عاما ويحمل سلاحا ويعرف عنه معاناته من مشاكل نفسية شديدة.





وتحركت وحدة الشرطة الفرنسية ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تم وضع سياج أمنى، ووذكرت وكالة فرانس برس أن مصدرًا فى الشرطة قال إن الرجل كان يحمل مسدسًا، وغردت الشرطة الوطنية "عملية الشرطة جارية في شارع بوليفارد دى ستراسبورغ".