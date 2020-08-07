مستقبل وطن بالنزهة يحث شباب الكشافة على دعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت أمانة النزهة بحزب مستقبل وطن عن استعدادتها النهائية للحشد الجماهيري وحث الشباب والمرأة وأعضاء الحزب، المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية بدائرة القاهرة في الانتخابات التي ستنطلق بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11، 12 أغسطس الجاري.

وقال أحمد هجرس أمين التنظيم بأمانة النزهة بحزب مستقبل وطن، إن أمانة النزهة تستهدف تسجيل أعلى نسبة مشاركة في انتخابات الشيوخ من خلال فرق الكشافة من الشباب وأعضاء الحزب والمرأة، معلناً عن جاهزية الأمانة للحشد الجماهيري بقوة لدعم مرشحي الحزب بالقاهرة من خلال توفير كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية للناخبين بالإضافة إلي وسائل النقل والرسائل التعريفية والتثقيفية بأماكن اللجان و أرقام وكشوفات المرشحين.

جاء ذلك خلال الفاعلية التي نظمتها أمانة النزهة، لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردي والقائمة الوطنية بدائرة القاهرة، بحضور كل من المرشحين الفردي المهندس محمد المنزلاوي وأمين الصناعة والتجارة بالقاهرة، وأحمد سمير، فؤاد القاضي، ممثل حزب الشعب الجمهوري بالقائمة الفردية، و الدكتورة هالة كمال أمين المرأة علي مستوي القاهرة مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة.

وشدد "هجرس" على أهمية حث قيادات فرق الكشافة وشباب الكنائس للأباء والأمهات وجميع أفراد الأسر والمرأة والشباب ومختلف الفئات للنزول للانتخابات بكثافة لتصدير مشهد مشرف لمصر والتصويت الصحيح من خلال اختيار 10 مرشحين بنظام الفردي بالإضافة إلى اختيار القائمة تجنباً لإبطال الأصوات، داعياً شباب وأعضاء أمانة النزهة لدعم المرشحين للحزب بالتصويت من 1 إلى رقم 9 و41 بالإضافة إلي الدكتورة هالة كمال بنظام القائمة الوطنية.

وأكد مرشحة القائمة الوطنية بالقاهرة الدكتورة هالة كمال، علي أهمية دور الشباب والمرأة في الحشد القوي للمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلي ضرورة توعية المواطنين بأن مجلس الشيوخ له دور قوي ومؤثر في بناء الدولة الحديثة.

وقالت: " مجلس الشيوخ ليس بالبدعة أو مجلس شرفي، كما يوجد في العديد من الدول الكبرى مجلسين نواب وشيوخ وله اختصاصات ويمثل الغرفة الثانية للبرلمان وجزء مهم لدعم الحياة السياسية والنيابية في مصر في المرحلة المقبلة".

وأكد المهندس محمد المنزلاوي مرشح الحزب في انتخابات الشيوخ فردي –القاهرة، أن مرشحي الحزب بالقاهرة يمثلون مجموعة متخصصة ومتميزة ومترابطة من الشباب والخبرات في العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية والاستثمار والصناعة، مضيفاً:" نسعي لعمل أضافة لمجلس الشيوخ ومساندة البرلمان في إثراء الحياة النيابية والسياسية وخدمة الصناعة والاستثمار لنساهم بكل ما تعلمنا واكتسبنا من خبرات بفضل مصر في خدمة بلادنا وأبناء وشباب دائرة القاهرة.

وقال "المنزلاوي"، براهن علي صوت الشباب في تحقيق إضافة كبيرة لمجلس الشيوخ والمساهمة في مسيرة البناء والإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار والتنمية خاصة في ظل دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بالشباب ومشاركته في الحياة السياسية والاستماع لصوت وأفكار الشباب، مضيفاً، وخير دليل علي ذلك تخفيض السن القانوني لمجلس الشيوخ من 40 عاماً إلي 30 عاماً.

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وأشار أن تعزيز مبدأ المواطنة ودعم ركائز قيام الدولة المصرية العصرية الحديثة بالتوجه نحو دعم الصناعة الوطنية وتبني صوت وافكار ومشروعات الشباب ضمن أولويات برنامجي الانتخابي ورؤيتي للعمل داخل قبة الشيوخ.

وأكد "المنزلاوي" ان انتخابات الشيوخ 2020 ستكون صعبة للغاية وليست بالأمر السهل وتعد تحدي كبير لمصر والمصريين في ظل الدعوات الخارجية من اعداء الوطن للمقاطعة وكسرعزيمة المصريين لعدم النزول بكثافة في التصويت في الانتخابات، وهو علي غير المتوقع وغير المعتاد من المصريين الذين سطروا مشاهد تاريخية للعالم بالمشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات سواء النيابية او الاستفتاءات الدستورية والوقوف خلف الدولة والقيادة السياسية صفا واحدا لتحقيق التنمية والإصلاح وفي تجاوز الأزمات.

كما شدد "المنزلاوي" علي أهمية توعية الناخبين بكيفية التصويت علي الانتخابات لعدم إبطال الأصوات خاصة المرشحين بنظام الفردي الذين يبلغ عددهم 98 مرشح من بينهم مرشحي الحزب من 1 إلى 9 بالإضافة إلى رقم 41 بدائرة القاهرة، وذلك بخلاف القائمة الوطنية.

وأشاد بأداء أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن بمصر الجديدة والتي تعد "نموذج" في التنظيم والاعداد لدعم المرشحين وخدمة المنطقة.

وقال أحمد سمير زكريا، مرشح الفردي، فخور بترشحي ضمن الشباب وقامات حزب مستقبل وطن لانتخابات الشيوخ 2020، مشيراً أن تجربة الشباب مفيدة جداً في دخول دماء جديدة وفكر الشباب لدمج الطاقات الشابة في الحياة السياسية والنيابية.

وشدد فؤاد القاضي، مرشح حزب الشعب الجمهوري بالقائمة الفردية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، علي أهمية المشاركة بقوة في جميع الاستحقاقات الانتخابات المقبلة سواء لمجلس الشيوخ أو النواب والمحليات.

شارك في الفاعلية، كل من الدكتور وسام صقر أمين مساعد رئيس الحزب، بيتر ميخائيل أمين الشباب، آمال منير أمين الزراعة والري، ونيفين تواضروس أمانة البحث العلمي ، ابراهيم الحايس مساعد أمين التنظيم، ماهر عطية أمين المجالس المحلية، محمد عيسي أمين العمل الحكومي، وعصام شيخاوي أمين العمل الجماهيري، وخالد مدحت، وإيهاب حامد أمانة العمال والفلاحين، ميرفت الجيوشي، ولفيف من شباب الحزب وقيادات ورؤساء الكشافة بأمانة النزهة.