حلقة خاصة.. تفاصيل الظهور الأول لـ "أسامة كمال" على قناة المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عاد الإعلامي أسامة كمال، للظهور على الشاشة مجددا، مساء الخميس، عبر فضائية المحور، بحلقة خاصة، بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقدم أسامة كمال لمشاهدي "المحور"، خلال الحلقة التي استمرت ساعتين، صورة بانورامية توثق لهذا المشروع القومي، في مزيج يربط تاريخ قناة السويس بالحاضر والمستقبل، وكشف عن شهادته الشخصية على مشروع القناة الجديدة منذ لحظة الإعلان عنها في الخامس من أغسطس 2014 وحتى يوم الافتتاح في السادس من أغسطس 2015، بحضور الرئيس السيسي وعدد من زعماء وقادة العالم.

وحاور أسامة كمال، خلال الحلقة، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الذي كشف للشعب المصري بالأرقام العائد الاقتصادي الذي حققته القناة الجديدة، وكيف ساهمت في رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، كما يتحدث أيضا عن تأثير وباء كورونا على التجارة العالمية، وبالتالي على حركة الملاحة في قناة السويس، وكيف تم التعامل مع الأزمة.

وعن كواليس إنجاز هذا المشروع القومي في عام واحد، حاور أسامة كمال، الفريق كامل الوزير وزير النقل، والذي كان يشغل حينها منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تولت عمليات الحفر، والتزمت بالوعد الذي قطعه الرئيس أمام الشعب المصري والعالم، بالانتهاء من القناة الجديدة وافتتاحها أمام حركة الملاحة بعد عام واحد.

وشهدت الحلقة أيضا، حوارا أجراه "كمال" مع رئيس بنك مصر محمد الإتربي، تحدث فيه عن ملحمة تمويل الشعب المصري لمشروع قناة السويس الجديدة، وشراء شهادات بقيمة 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط، وكشف كيفية التزام الدولة بموعد استرداد المواطنين لقيمة هذه الشهادات، وصرف العوائد الشهرية بانتظام على مدار السنوات الخمس الماضية.