ناشد المواطنين بالإدلاء بأصواتهم.. رئيس الوفد يشيد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، والذي يتصف بالشفافية والأمانة والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية.

وقال "ابو شقة"، في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور وطني في إدارة الانتخابات تفعيلًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، الذي وضع ضمانات غير مسبوقة تضاهي أكثر الضمانات في الدول العريقة والديمقراطية، ويضمن أن ما يُدلي به الناخب من رأي في صندوق الانتخابات هو ما سيُعلن عنه في النتيجة النهائية بنزاهة وشفافية.

وأضاف رئيس الوفد، أنه من هذا المنطلق وفي هذا الجو الديمقراطي الذي تشهده انتخابات مجلس الشيوخ، فإن نظام الانتخاب الفردي تختلف فيه الأعداد المطلوبة من محافظة لأخرى فمثلا بعض المحافظات مثل القاهرة مطلوب انتخاب 10 نواب ومحافظات مثل بورسعيد مطلوب انتخاب نائب واحد.

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ودعا "أبو شقة"، الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة وسائل الإعلام أن تقوم بتوعية الناخبين باختيار العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان إذ أن الزيادة أو النقصان في عدد من يختارهم الناخب يترتب عليه بطلان صوته الانتخابي.

وناشد "أبو شقة"، وسائل الإعلام بأن تتضمن برامجها خلال الفترة المقبلة، مادة توعوية لتبصير الناخبين بالعدد المطلوب في كل محافظة وأنه يتعين على الناخب وهو يدلي بصوته أن يتأكد من العدد المطلوب منه انتخابه وينتخب هذا العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان وأن أي مخالفة لذلك يترتب عليها بطلان صوته الانتخابي.

وناشد رئيس الوفد، جميع الناخبين باستعمال حقهم الانتخابي في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، بمشاركة إيجابية قوية تفعيلًا لحقهم والواجب عليهم الإدلاء بأصواتهم وانتخاب من ينوب عنهم.