"العربية للسياحة": 50 منحة مجانية لتدريب العاملين بالقطاع حتى نهاية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور وليد على الحناوي، المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة، إنهاء مشاركة المنظمة في الملتقى الاقتصادي الدولي بالجزائر تحت شعار كورونا والتحول الاقتصادي والذى انعقد خلال الفترة من ٤-٦ أغسطس ٢٠٢٠ عبر تقنية الـ online.

وبحسب بيان اليوم، يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على الأزمة الاقتصادية العالمية وتذبذب أسواق التجارة وانعدام السياحة والبحث عن الاستثمار الآمن والتوجهات الاقتصادية الجديدة من الفلاحة والصناعة الغذائية والطاقة والطاقات الشمسية والتكنولوجيا والرقمنة والتمويلات البنكية والتجارة والصناعة وآلية تطوير وتنمية صناعة السياحة بالقارة الإفريقية والدول العربية، بالإضافة إلى البحث عن مصادر تنويع الاقتصاد وذلك بحضور شخصيات فعالة يمثلوا وزراء ورؤساء حكومات وأكثر من 50 خبيرا دوليا ورجال أعمال وشركات كبرى ومستثمرين شباب و معاهد بحث وجامعات وهيئات حكومية متخصصة بالعديد من المناشط الاقتصادية.

وأكد الحناوي، أنه أصبح من الضرورة لكافة الدول البحث عن آليات جديدة لتطوير وتنمية مصادر دخلها الاقتصادية مع أهمية رقمنة كافة خدماتها مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات تكون فرصة لبحث أوجه التعاون المشترك وإيجاد أرضية لدفع عجلة التنمية بالعالم العربي والقارة الإفريقية لما تذخر به من إمكانيات ومواد خام وأراض خصبة، مشيرا إلى أن المنظمة العربية للسياحة، قدمت توصيات للملتقى لخدمة القطاع السياحي العربي بالقارة الإفريقية والتي تتلخص في الآتي:

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١- دعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من اتفاقية المنظمة العربية للسياحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تتعلق بضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والتي تتعلق أيضاً بتمويل التجارة وتنميتها.

٢- دعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها المنظمة على امتداد الوطن العربي عبر تقنية الـ on line وذلك لتنمية وتطوير كافة العاملين فى القطاع السياحي سواء في المجال الحكومي أو الخاص ومنح العاملين في القطاع السياحي بجمهورية الجزائر و الممثلين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص منحة مجانية لتدريب 50 متدربا بكافة برامج المنظمة حتى نهاية عام ٢٠٢٠ م.

٣- دعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمة العربية للسياحة في مجال إصدار بوالص تأمين السفر و التي تغطي فيروس كورونا بهدف تشجيع السفر والتنقل بين البلدان العربية فور انتهاء الجائحة.

٤- دعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من خدمات صندوق التنمية السياحية الجاري إنشاؤه لخدمة الدول في مجال تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة في المجال السياحي.