محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه منذ توليه مهام منصبه، وضع خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري في كافة القطاعات، باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.
وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته المشددة لكافة رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، باستمرارية الدورات التدريبية لكافة العاملين على مدار العام.
جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل، بمقر الوزارة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.
واستعرض الوزير، مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية خلال المرحلة الحالية والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل بالأكاديمية على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة بهدف رفع مستوى كافة العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع علي المواطن المصري، وأن الأكاديمية تسعى دائما لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يستقبل رئيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.