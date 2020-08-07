باستثناء الجمعة.. دير الأنبا برسوم بحلوان يعلن فتح أبوابه طوال أيام الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أعلن دير الأنبا برسوم العريان بحلوان المعصرة، فتح أبوابه أمام الأقباط طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الزائرين.
من جانبه، أعلن الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، فتح دير السيدة العذراء مريم بدرنكة لاستقبال الزيارات خلال فترة صوم العذراء الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل.
وأشار أسقف أسيوط، خلال اجتماعه الأسبوعي، إلى أن الدير يستقبل أعدادًا محدودة من الزوار خلال العام الحالي؛ للحد من التجمعات، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الأعداد المحدودة تقدر بحوالي 50 سيارة جماعية من الأفراد موزعة على مدار اليوم.
وأوضح أن الزيارات تبدأ يوميًا خلال فترة صوم العذراء مريم بدير درنكة ابتداءً من 6 صباحًا حتى 11 مساءً كل يوم بفترة الصوم، تتخللها صلوات قداسين وتسبحة بشكل يومي
وبدأت الأديرة القبطية الأرثوذكسية، الفتح التدريجي بعد إغلاق دام 5 أشهر أمام الأقباط، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.
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