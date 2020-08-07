غرفة عمليات و400 أتوبيس.. ننشر استعدادات القاهرة لانتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ١١ و١٢ من الشهر الجاري بحضور المستشار علاء قنديل، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، ومساعد مدير أمن القاهرة، ونواب المحافظ، ومدير إدارة شرطة المرافق، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة .

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي، السكرتير العام، للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي ٧٧٦٨٢٣٩ ناخبا موزعين على ١٣٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٥٢ مركزا انتخابيا بالمدارس .

وأكد المحافظ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم .

وأضاف المحافظ، أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

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وأكد المحافظ أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ .

وشدد المحافظ على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

وأكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.

ووفرت هيئة النقل العام ١٥٠ أتوبيس و٢٥٠ ميني باص لنقل قوات التأمين مع مراعاة تعقيمها بصفة دورية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .