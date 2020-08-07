النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار بالمحلة.. وتشكيل لجنة لحصر الأضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بـ"دائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية".

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، الجمعة، أنها تلقت إخطارًا، أمس الخميس، بانهيار عقار قديم مكون من خمسة طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية.

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وانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، وقد استخرجت ثلاثة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها «النيابة العامة»، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.

وضبطت «النيابة العامة» ملف العقار المنهار وقرارات الترخيص والترميم وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها.

وحصرت «النيابة العامة» المتضررين من الحادث وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة، وأمرت بتشكل لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.