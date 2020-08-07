أخبار مصر | ندوة سياسية بـ الخليج 365 لـ مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لمجلس الشيوخ 2020

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ندوة سياسية بـ الخليج 365 لـ مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لمجلس الشيوخ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف بوابة الخليج 365، في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، ندوة سياسية موسعة، مع 5 من مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، ضن القائمة الوطنية "من أجل مصر" لاستعراض رؤيتهم الانتخابية، وبحث الدور الوطني الذي لعبته التنسيقية للوصول إلى تمثيل سياسي يجمع كافة الأفكار والأيدولوحيات المختلفة في كيان واحد.

وتطرق الندوة إلى عدة محاور، أولها الاستفاضة في التعريف بكواليس مجلس الشيوخ، ومحطاته تجاه التشريعات المختلفة، والأهمية البالغة التي يحتاجها الوطن إليه هذه الفترة، بالإضافة إلى بحث كيفية دمج الشباب والمرأة في العمل السياسي.

يشارك في الندوة محمد عمارة عن حزب الشعب الجمهوري ، ومحمد السباعي عن حزب مصر الحديثة ، وعمرو عزت عن حزب التجمع، ومحمد عزمي عن حزب الحركة الوطنية المصرية، ومحمود فيصل عن حزب حماة الوطن.