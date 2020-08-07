شكرا لقرائتكم خبر عن لم تفلح محاولات إنقاذها.. غريق جديد بشاطئ الموت في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت سيدة مصرعها غرقا، مساء الخميس، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل المعروف بـ«شاطئ الموت» بحي العجمي غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة اول العامرية إخطار من إحدى المستشفيات الخاصة بوصول إحدى السيدات تم انقاذها من حالة غرق وتوفت فور وصولها المستشفى .

أنتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى وتبين ان الجثة لسيدة تدعى «سلوى حنفي محمد جويدة» 26 سنة، مقيمة شارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى المستشار رامز جمال مدير نيابة ال العامرية وتبين من التحقيقات ان المتوفاة نزلت لمياه البحر بشاطىء النخيل في تمام الساعة الثالثة عصرا وتعرضت للغرق بعد مرور 20 دقيقة فقط وتمكن الاهالى من إخراجها، من البحر في حالة إعياء شديد وتم نقلها إلى المستشفى لاسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة«. وعقب انتهاء التحقيق امر مدير النيابة بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة، وكلف المباحث بإجراء التحقيقات اللازمة.

من جانبه قال مصدر بالادارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية أن عدد من المواطنين لا يزال يصرون على نزول البحر بشاطئ النخيل الذي يمتد بطول 1800 متر، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

كان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، يوم 10 يوليو الماضي، بشاطئ النخيل المعروف بـ «شاطئ الموت» بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

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