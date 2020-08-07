شكرا لقرائتكم خبر عن أجرى عملية ختان لطفلة وأصابها بالصرع.. إحالة طبيب بسوهاج للمحاكمة التأديبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، طبيب الوحدة الصحية بقرية «كوم الصعايدة» بمركز جرجا في جنوب محافظة سوهاج، إلى المحاكمة التأديبية، لإجرائه عملية «ختان» لطفلة عمرها لا يتجاوز 12عاما مما نتج عنه مضاعفات، تمثلت في حدوث نزيف وتشوه بالجهاز التناسلي محدثًا عاهة مستديمة لها، وكذلك إصابتها بالصرع.

وكانت النيابة الإدارية بجرجا، قد باشرت تحقيقاتها في القضية بناءً على ما ورد بشكوى المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، بشأن بلاغ مستشفى سوهاج الجامعي عن إصابة طفلة عمرها 12 عامًا بنزيف حاد نتيجة عملية تشويه للأعضاء التناسلية«ختان» أجريت لها.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد قوشتي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار علاء مقلد، مدير النيابة، عن أن الطفلة المجني عليها كان قد اصطحبها والدها للمتهم آنف الذكر حيث يعمل بالوحدة الصحية، للقيام بإجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة «ختان»، مما نتج عنها حدوث نزيف دموي حاد وعاهة مستديمة في العضو التناسلي، دخلت بعدها الطفلة في حالة صرع، ما استدعى حجزها لمدة تزيد عن العام والنصف بمستشفى سوهاج الجامعي، وبمواجهة المتهم المذكور بالاتهام المنسوب إليه، قرر أن ما قام به كان من قبيل إزالة كيس دهني سبب الاحتكاك أثناء السير مما استدعى استئصاله جراحيا، وثبت بتقرير الطب الشرعي عقب توقيع الفحص الطبي الشامل على الطفلة، عدم صحة ما ادعاه المتهم، وأن ما قام به كان عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة «ختان» أدت إلى عاهة مستديمة وتشويه الجهاز التناسلي، وأكدت تحريات البحث الجنائي صحة الواقعة، وشهد شقيق الطفلة بإجراء المتهم عملية تشويه للعضو التناسلي لشقيقته «ختان» بطلب من الوالد.

وورد إلى النيابة حكم محكمة جنايات جنوب سوهاج في القضية، التي حملت رقم 5331 لسنة 2018 جنايات جرجا، والمقيدة برقم ١٥٠٤ لسنة ٢٠١٨ كلي سوهاج بجلسة 20 يناير 2020، بمعاقبة المتهم آنف الذكر حضوريا وغيابيا لوالد الطفلة -المجني عليها- بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبعرض مذكرة الإحالة التي أعدها المستشار أحمد مرسي، مدير مكتب رئيس الهيئة، أمر المستشار عصام المنشاوي، بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية.