شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين غرقا على شاطئ مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى شخصان مصرعهما غرقا أثناء قيامهما بالسباحة فى شاطئين مختلفين أحدهما بشاطىء عجيبة والثانى بشاطىء قرية سياحية بالساحل الشمالى وذلك بالرغم من التحذيرات التى أطلقها محافظ مطروح اللواء خالد شعيب بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق الشاطىء وعدم نزول المصابين إلى البحر للاستحمام بسبب كورونا . وكان الغريق الأول قد دخل مستشفى مطروح العام جثة هامدة بإسم محمد كمال البرنس ٤٥سنة من القاهرة إدعاء غرق بشاطىء عجيبة والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحه.

بينما لقى شخص آخر مصرعه غرقا وتم نقله الى دخل مستشفى العلمين النموذجي كجثة هامدة بإسم محمود خالد صديق ٢٠سنة من القاهرة وذلك اثر غرق بشاطىء قرية بدر بالساحل الشمالي بالعلمين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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