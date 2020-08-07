شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسياحة» تدعو الدول إلى الاستفادة من برامج التدريب الـ«أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد الحناوي، المتحدث باسم المنظمة العربية للسياحة، إنه أصبح من الضروري لجميع الدول البحث عن آليات جديدة لتطوير وتنمية مصادر دخلها الاقتصادية مع أهمية رقمنه جميع خدماتها.

وأشار «الحناوي» على هامش ختام الملتقي الاقتصادي الدولي، الخميس، إلى أن مثل هذه الملتقيات تكون فرصة لبحث أوجه التعاون المشترك وإيجاد أرضية لدفع عجلة التنمية بالعالم العربي والقارة الإفريقية لما تذخر به من إمكانيات ومواد خام وأرض خصبة.

وذكر أن المنظمة العربية للسياحة قدّمت توصيات للملتقى لخدمة القطاع السياحي العربي بالقارة الإفريقية وتتلخص في دعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من اتفاقية المنظمة العربية للسياحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تتعلق بضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والتي تتعلق أيضًا بتمويل التجارة وتنميتها، وكذلك دعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها المنظمة على امتداد الوطن العربي.

ودعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمة العربية للسياحة، في مجال إصدار بوالص تأمين السفر والتي تغطى فيروس كورونا بهدف تشجيع السفر والتنقل بين البلدان العربية فور انتهاء الجائحة، ودعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من خدمات صندوق التنمية السياحية الجاري إنشاؤه لخدمة الدول في مجال تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة في المجال السياحي.