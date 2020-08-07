شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة ثمانية اشخاص في 3 حوادث سير على الطريق الدولي بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت ثلاث حوادث على طريق مطروح الدولى أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة حوادث سير دخول مستشفى الحمام المركزي.

وإثر حادث انقلاب سيارة أصيب سعيد عبدالجواد على ٦٥سنة من كفر الدوار محافظة البحيرة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متعددة بالجسم، وإصابة صلاح إبراهيم عويس ٧٠سنة من العلمين يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم.

ووقع الحادث الثانى نتيجة تصادم سيارتين بمنطقة زاوية العوامه بالضبعة أسفر عن إصابة كلا من إبراهيم عطية متموح ٢٣سنة من من قرية الجراولة بمطروح و يعاني من نزيف بالمخ ونزيف داخلي بالبطن والحالة العامة سيئة و هناء عطية متموح ١٤سنة من الجراولة تعاني من اشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة والحالة العامة سيئة

واصابة امل عطية متموح ١٠ سنوات من الجراولة تعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم

كما اسفر الحادث عن وفاة رابع ودخل المستشفى جثة هامدة بإسم زبيدة عبدالرؤوف جادالله ٤٢سنة من الجراولة وقد تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الضبعة المركزي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة

ووقع الحادث الأخير اثر انقلاب سيارة أمام قرية سواني جابرعلى الطريق الدولى وأسفر الحادث عن إصابة كلا من سلوى إسحاق شنودة ٥٩سنة من الإسكندرية تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري و فيفيان عبدالعاطي سعيد ٤٩سنة من الإسكندرية تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات شديدة بالظهر وتم عمل الإسعافات اللازمة بمستشفى الضبعة المركزي.